Во всех школах Кыргызстана будет внедрен предмет допризывной подготовки, - начальник Генштаба

Когда сможете внедрить, спросил депутат Сарбагышев.
Раньше в школах был предмет допризывной подготовки, сказал Максатбек Сарбагышев (Иссык-Кульский округ) на заседании Жогорку Кенеша.
Он спросил у начальника Генштаба Эрлиса Тердикбаева, было ли предложение внедрить данный предмет в школах заново.
«По данном вопросу идут работы. Раньше называли НВП — начальная военная подготовка, сейчас ДПМ — допризывная подготовка. В некоторых школах есть даннйе предмет, в некоторых нет. Вместе с Минобразования мы прорабатываем данный вопрос, чтобы во всех школах был введен предмет», - сказал Тердикбаев.
Когда сможете внедрить, спросил депутат Сарбагышев.
«В оставшихся школах сейчас идет внедрение. В скором времени во всех школах будет. Идут работы по штату учителей», - ответил Тердикбаев.
АКИпресс
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