Бывшего военного комиссара Сокулука и его сына обвиняют в избиении инспектора УОБДД

Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

Бывший военный комиссар Сокулукского района Чуйской области вместе с сыном избил инспектора Управления по обеспечению безопасности дорожного движения по Панфиловскому району, который отдыхал вместе с семьей в кафе. Об этом редакции Kaktus.media сообщили сотрудники силовых структур.

По их словам, вчера, 13 октября, инспектор УОБДД в нерабочее время со своей семьей и малолетними детьми отдыхал в чайхане Сокулукского района. Он был одет в гражданскую одежду. В это же время рядом сидели несколько мужчин в состоянии алкогольного опьянения и нецензурно выражались на все кафе.

"Инспектор УОБДД сделал им замечание, но они продолжали выражаться, а потом напали на него. Он остановил их, и пьяные мужчины начали звонить кому-то. Чуть позже приехал сын одного из мужчин и сильно избил пострадавшего. После они попытались скрыться, и избитый встал перед автомобилем, чтобы их остановить. Но они сбили его, протащили более 10 метров по земле", - сообщили силовики.

Милиционеры задержали дебоширов. Ими оказались бывший военный комиссар Сокулукского района и его сын, а также еще один участник избиения. Данный факт зарегистрировали, начато разбирательство.



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