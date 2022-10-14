В Бишкеке нашли автомобиль, который числится угнанным в Германии

Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Сотрудникам УУР ГУВД Бишкек поступило оперативная информация о том, что на территории столицы Кыргызстана ездит автомашина марки "Land Rover" 2021 года выпуска, якобы угнанный одной из стран Европы. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, сотрудниками УУР ГУВД Бишкека в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории города установили местонахождение данной машины, водителем которой оказался К.М. 1995 г.р.

"В ходе проверки и согласно заключения судебного эксперта СЭС при МЮ Кыргызской Республики, номер кузова, представленной на исследование автомашины "Land Rover", изменен самодельным способом. При подключении к электронному блоку информации, установленному на данной автомашине, при помощи диагностического сканера был установлен настоящий идентификационный номер кузова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 380 (Подделка, уничтожение идентификационного номера транспортного средства) УК Кыргызской Республики.

Согласно данным Интерпола МВД Кыргызской Республики, указанная автомашина объявлена в международный розыск в Германии в 2020 году.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! Ведь приобретая автомобиль на вторичном рынке "с рук", покупатель рискует не только стать владельцем машины мечты, но и нарваться на неприятности. Чтобы этого не случилось, автомобиль должен быть проверен с технической и юридической стороны. Именно такая проверка поможет установить, не является ли автомобиль угнанным, арестованным или заложенным".





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