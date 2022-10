Российская певица Манижа сняла клип с участием кыргызских хоккеисток

На днях вышел клип российской певицы таджикского происхождения Манижы под названиемNow or never ("Сейчас или никогда"), где снялись девушки из единственной женской хоккейной команды Кыргызстана.

"Этот клип на песню Now or Never я должна была выпустить еще в самом конце февраля. Но только сейчас решилась показать его всем. Главные героини этого клипа – девушки из единственной женской хоккейной команды Кыргызстана. По сюжету они готовятся к матчу против парней и едут на соревнования в соседний регион. Сами они живут в селе Отрадном, к северу от озера Иссык-Куль, и тренируются на бывшем картофельном поле, которое стало хоккейной площадкой только благодаря усилиям одного местного тренера-энтузиаста. Сейчас эти девушки заняты постоянной работой, которая лежит на их плечах. Но мечтать о большом спорте они продолжают. Как и продолжают не сдаваться. Мы снимали этот клип в Москве и Кыргызстане. О команде "Крылья Иссык-Куля" я узнала от местного UN Women, когда была в Бишкеке с визитом в конце прошлого года как посол доброй воли Агенства ООН по делам беженцев. В клипе мы использовали кадры из документальных съемок фильма про этих чудесных девушек-хоккеисток "У нас фанатов будет много!", - говорится в описании клипа.

Напомним, что Манижа принимала участие на "Евровидении -2021", которое проходило в Нидерландах. На музыкальном конкурсе она исполнила песню Russian Woman.

URL: https://www.vb.kg/423556