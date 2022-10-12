Сотрудники университета имени Арабаева незаконно сдавали в аренду помещения вуза

Генпрокуратурой выявлено незаконное предоставление в аренду государственного имущества.
Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
По ее данным, возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
«В ходе проверки сотрудники университета имени И.Арабаева и бывший начальник ГУ «Аукционный центр» С.И. с 2018 по 2022 год сдавали в аренду физическим и юридическим лицам здания и земельные участки без заключения каких-либо договоров, тем самым государству нанесен ущерб в крупном размере. В настоящее время проводится расследование», — сообщили в ведомстве.
Отметим, бывшим начальником ГУ «Аукционный центр» является Сапар Ильязов.
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