Сотрудники университета имени Арабаева незаконно сдавали в аренду помещения вуза

Генпрокуратурой выявлено незаконное предоставление в аренду государственного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

«В ходе проверки сотрудники университета имени И.Арабаева и бывший начальник ГУ «Аукционный центр» С.И. с 2018 по 2022 год сдавали в аренду физическим и юридическим лицам здания и земельные участки без заключения каких-либо договоров, тем самым государству нанесен ущерб в крупном размере. В настоящее время проводится расследование», — сообщили в ведомстве.

Отметим, бывшим начальником ГУ «Аукционный центр» является Сапар Ильязов.



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