Начальник участка Сокулукского РЭС задержан с поличным

7 октября сотрудники ГКНБ задержали начальника участка Сокулукского РЭС Б. Э. О. при получении денежных средств в качестве взятки.
Ранее А. А. С. обращался в Сокулукский РЭС с просьбой перенести отдельные линии электропередач, проходящие через его участок. Сотрудники РЭС за решение вопроса вымогали у А. А. С. 20 тыс. сомов.
7 октября 2022 года на территории Сокулукского района при получении взятки в размере 20 тысяч сомов был задержан начальник участка Сокулукского РЭС Б. Э. О.
В данное время проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.
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