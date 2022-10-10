С 26 сентября по 8 октября миротворческие войска ОДКБ уже провели серию учений в Казахстане
Министерство обороны Кыргызстана объявило об отмене военных учений войск ОДКБ "Нерушимое братство – 2022", которые должны были пройти с 10 по 14 октября. Причину отмены ведомство не назвало.
С 26 сентября по 8 октября миротворческие войска ОДКБ уже провели серию учений в Казахстане: "Взаимодействие-2022", "Поиск-2022" и "Эшелон-2022". Далее военнослужащие, включая участников из России и Беларуси, должны были направиться в Кыргызстан, но теперь сообщается, что они вернутся в родные страны.
Одной из причин отмены учений, предположительно, может быть недавний конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана, когда в ходе перестрелок с обеих сторон погибли несколько сотен человек. Стороны обвинили друг друга в развязывании конфликта. После этого некоторые депутаты кыргызского парламента потребовали отстранить армию Таджикистана от совместных учений.
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 1992 году. На данный момент в неё входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Договор предполагает взаимопомощь в разрешении конфликтов, борьбе с последствиями стихийных бедствий и отражении внешних угроз, включая военные. Коллективные миротворческие силы ежегодно проводят совместные учения.
centralasian.org
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