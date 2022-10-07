Более 200 юных баткенцев пойдут в новую школу, построенную на средства РКФР

Бишкек, "Саясат.kg". В городе Кызыл-Кие Баткенской области сегодня заложена капсула под строительство нового корпуса частного учебно-воспитательного комплекса «Азамат».

УВК «Азамат» - это современное учреждение с квалифицированным штатом и инновационным оборудованием. Школа развивается, и у нее возникла потребность в новом здании. Она обратилась в Российско-Кыргызский Фонд развития с просьбой профинансировать строительство трехэтажного объекта площадью 1380 квадратных метров.

В настоящее время школы Баткенской области сильно переполнены - фактическое количество учеников превышает нормативы в 1,7 раза. Благодаря данному проекту эту проблему удастся частично решить. Будут созданы новые рабочие места, увеличатся налоговые отчисления в бюджет. Учитывая все это, РКФР откликнулся на просьбу УВК «Азамат» и выделил на реализацию данного проекта льготный кредит в размере почти $400 тысяч.

«Нехватка школ в регионах – один из важных вопросов на повестке дня у руководства страны. Прикладываются большие усилия, и новые школы открываются почти каждую неделю, - сказал Председатель Правления РКФР Артем Новиков. – Фонд не может оставаться в стороне от участия в социальных программах государства. Стараемся реализовывать весь свой потенциал, особенно в регионах. Хотим, чтобы население могло получать качественные социальные услуги на местах, и у него не было необходимости тратить силы, время и деньги, чтобы ездить за этими услугами в столицу или областные центры».

В новом здании откроют 18 классов и спортзал. Оно будет оснащено всем необходимым оборудованием и мебелью и будет отвечать всем стандартам, принятым Министерством образования КР. Уже на первом этапе там будут обучаться более 200 детей, а в дальнейшем их количество увеличится. «Все программы обучения в школе также отвечают республиканским стандартам. При этом будут дополнительные занятия – робототехника, информатика, программирование и другие важные направления, которые помогут детям полностью раскрывать свой потенциал», - отметил Артем Новиков.