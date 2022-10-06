Самострел в Баткене. Военная прокуратура назначила экспертизы

Уточняется, что после ЧП был назначен ряд экспертиз.
Военная прокуратура Баткенского гарнизона проводит проверку факта самострела прапорщика спецназа «Илбирс» Минобороны. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.
Уточняется, что после ЧП был назначен ряд экспертиз.
«В настоящий момент проводится проверка. Назначены судебно-медицинская, баллистическая и химическая экспертизы», — сказали редакции.
Напомним, в Баткенской области военнослужащий спецназа «Илбирс» Министерства обороны выстрелил себе в грудь.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/247220/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!