Самострел в Баткене. Военная прокуратура назначила экспертизы

Уточняется, что после ЧП был назначен ряд экспертиз.



Военная прокуратура Баткенского гарнизона проводит проверку факта самострела прапорщика спецназа «Илбирс» Минобороны. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

Уточняется, что после ЧП был назначен ряд экспертиз.

«В настоящий момент проводится проверка. Назначены судебно-медицинская, баллистическая и химическая экспертизы», — сказали редакции.

Напомним, в Баткенской области военнослужащий спецназа «Илбирс» Министерства обороны выстрелил себе в грудь.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/247220/