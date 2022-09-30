Женам богатых людей тоже нужно выплачивать пособия — Надира Нарматова

По ее словам, супруги богатых и бедных людей рожают одинаково.
Сегодня на выездном заседании парламентской фракции «Ата Журт Кыргызстан» депутат Надира Нарматова заявила, что женам богатых людей нужно выплачивать пособие по рождению ребенка так же, как и женам бедных.
По ее словам, супруги богатых и бедных людей рожают одинаково.
«Я вижу тут социальную несправедливость, это ведь неправильно. Организм у всех одинаковый. Рождение ребенка вообще тяжелое бремя. Жене богатого человека не дают пособий. До трех лет супруга богатого человека тоже должна нормально воспитывать детей. После трех лет, если работает, то пусть работает, затем только можно сказать, пусть отец тебя содержит. Очень много в селах недовольства», — сказала Надира Нарматова.
Она считает, что пособие «суйунчу» нужно увеличить до 50 тысяч сомов.
«Надо за каждого ребенка платить по 50 тысяч сомов. Это будет большим стимулом для того, чтобы увеличивать численность кыргызстанцев. Например, если двух родит, то по 50 тысяч за каждого ребенка», — добавила депутат.
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