Алтынбек Сулайманов опроверг свое задержание

В социальных сетях распространилась информация о задержании экс-полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Алтынбека Сулайманова.
Пользователи Facebook пишут, что бывшего чиновника якобы задержали сотрудники ГКНБ. Позже в пресс-центре спецслужб опровергли эту информацию.
Сам Алтынбек Сулайманов в разговоре с 24.kg также отрицает свое задержание. По его словам, он находится в Бишкеке.
«Со мной все хорошо. Меня никто не вызывал на допрос», — сказал Алтынбек Сулайманов.
Напомним, бывший полпред президента в Иссык-Кульской области подал в отставку. Алтынбек Сулайманов объяснил это тем, что при такой форме местного самоуправления в регионах никогда не будет развития.
Ссылка: https://24.kg/vlast/246700/
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