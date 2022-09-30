Алтынбек Сулайманов опроверг свое задержание

В социальных сетях распространилась информация о задержании экс-полномочного представителя президента в Иссык-Кульской области Алтынбека Сулайманова.

Пользователи Facebook пишут, что бывшего чиновника якобы задержали сотрудники ГКНБ. Позже в пресс-центре спецслужб опровергли эту информацию.

Сам Алтынбек Сулайманов в разговоре с 24.kg также отрицает свое задержание. По его словам, он находится в Бишкеке.

«Со мной все хорошо. Меня никто не вызывал на допрос», — сказал Алтынбек Сулайманов.

Напомним, бывший полпред президента в Иссык-Кульской области подал в отставку. Алтынбек Сулайманов объяснил это тем, что при такой форме местного самоуправления в регионах никогда не будет развития.



Ссылка: https://24.kg/vlast/246700/