Администрация президента разработала проект закона «О судах аксакалов»

В результате ряд положений законопроекта претерпел существенные изменения.

Как поясняется на официальном сайте главы государства, документ подготовлен в целях приведения в соответствие с Конституцией Кыргызской Республики в рамках инвентаризации законодательства.

Законопроект направлен на усовершенствование организационно-правовой основы судов аксакалов и повышение эффективности их деятельности.

По данным чиновников, проект закона направляется на согласование уже в третий раз. До этого он дважды прошел процедуру согласования с 20 государственными органами, в том числе Верховным судом, Генеральной прокуратурой, Союзом местных самоуправлений, министерствами и ведомствами.

Свои замечания также высказали члены судов аксакалов и общественного объединения «Ассоциация судов аксакалов». В результате ряд положений законопроекта претерпел существенные изменения.

«Суд аксакалов является общественным органом, призванным осуществлять рассмотрение спорных дел между гражданами в целях примирения сторон, а также материалов, направляемых местными судами и органами местного самоуправления, в рамках полномочий, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики», — говорится в справке-обосновании.

Ассоциация предлагала прописать, что суды аксакалов — это... специализированные суды, призванные осуществлять правосудие в пределах представленных им прав и полномочий, а также, что суды аксакалов являются юридическим лицом.

Это предложение отклонили, поскольку оно противоречит части 1 статьи 94 Конституции о том, что правосудие в Кыргызской Республике осуществляется только судом, и части 1 статьи 83 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, где юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

В новом проекте закона уточнены и пересмотрены основные функции судов аксакалов.

Суды аксакалов в соответствии с предусмотренными законом полномочиями рассматривают дела по заявлению граждан, поступившие материалы от органов местного самоуправления, решения которых отнесены к компетенции судов аксакалов, а также гражданские дела, направленные местными судами в случаях, предусмотренных Гражданским процессуальным кодексом Кыргызской Республики, с целью примирения сторон и вынесения справедливых решений, не противоречащих закону.

Напомним, до 1 января 2019 года суды аксакалов являлись участниками уголовно-процессуального процесса, рассматривали дела по административным нарушениям и налагали штрафы. Однако в принятых в 2017 году законодательных актах по уголовно-правовым вопросам, вступивших в силу с 1 января 2019 года, и после указанной даты суды аксакалов не были включены в число участников в качестве уполномоченного органа.

«Суды аксакалов — уникальная общественная организация. В своей деятельности они руководствуются нормами Конституции, законов, а также при рассмотрении материалов (дел) в целях примирения сторон используют нормы этического поведения, установленных традиций и обычаев народа Кыргызстана, не противоречащих закону», — пишут разработчики в справке-обосновании.



Ссылка: https://24.kg/vlast/246359/