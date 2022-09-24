Глава МИД Кыргызстана обсудил с председателем ОБСЕ вторжение Таджикистана

Стороны затронули вопросы взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ, председательство в которой в текущем году осуществляет Польша.



Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев встретился с действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Польши Збигневом Рау 23 сентября в рамках участия в 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Стороны затронули вопросы взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках ОБСЕ, председательство в которой в текущем году осуществляет Польша.

Министр Кулубаев отметил, что Кыргызстан рассматривает ОБСЕ в качестве важной многосторонней площадки для равноправного и взаимоуважительного диалога между государствами-участниками по вопросам безопасности и сотрудничества на пространстве ОБСЕ.

Глава внешнеполитического ведомства проинформировал о ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе и подчеркнул о приверженности Кыргызстана к деэскалации и неизменной позиции о необходимости разрешения спорных вопросов между странами исключительно политико-дипломатическим путем.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по вопросам укрепления двустороннего сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес, а также график организации взаимных визитов на различных уровнях.

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- 14 сентября 2022 года в 08:00 таджикская сторона проявила вооруженную агрессию в районе южной части анклава Ворух РТ с использованием огнестрельного оружия и минометов. Пострадало село Самаркандек в Баткенском районе.

- 15 сентября на границе сохранялась напряженность, однако ситуация была относительно стабильной.

- 16 сентября погранслужба Кыргызстана сообщила о новых обстрелах со стороны Таджикистана.

Обстрел кыргызстанской территории проводился, пока проходил саммит ШОС, на котором присутствовали как Садыр Жапаров, так и Эмомали Рахмон. Они провели переговоры.

- 17 сентября Таджикистан продолжил обстрел кыргызстанских территорий.

- 18 сентября ситуация продолжала оставаться напряженной. Эвакуировано в общей сложности 136 770 граждан. В Баткенскую область доставлено 177 тонн гуманитарной помощи, кроме того, из Бишкека в Баткенскую область на восьми большегрузных авто отправлено 160 тонн гуманитарной помощи. Для поддержки жителей Баткена поступили 17 426 626,22 сома.

- 19 сентября было объявлено днем национального траура. Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Чон-Алайском районе Ошской области и в Баткенской области остается напряженной.

- На 20 сентября общее число пострадавших составляет 198 человек: 172 лечатся в стационарах, 26 - амбулаторно. Погибли 59 кыргызстанцев.



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