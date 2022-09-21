МИД Таджикистана запутался. Фейки из Душанбе дошли до абсурда

Интернет переполнен снимками разрушенных и сожженных домов в селах Баткенской области.

Дипломаты из соседней страны продолжают вещать на весь мир зазубренную фразу о том, что это Таджикистан стал жертвой агрессии и подвергся спланированному нападению со стороны Кыргызстана. Создается впечатление, что пропагандисты из Душанбе настолько обленились, что просто зеркалят заявления и пресс-релизы кыргызской стороны, меняя в них только порядок слов и названия населенных пунктов.

Интернет переполнен снимками разрушенных и сожженных домов в селах Баткенской области. В селе Интернационал, откуда сегодня поступили свежие фото, на центральных улицах ни одного уцелевшего объекта. Закопченные стены домов с зияющими дырами вместо окон, выгоревшие витрины магазинов и офисов, разбитый рынок - вот наглядный результат и доказательство вероломного нападения. А таджикская сторона при помощи троллей постит в свою защиту кадры пострадавшей мечети, правда, из Сирии, и запечатленной несколько лет назад. Массово запускали и другие фото с разрушениями, не имеющими никакого отношения к событиям 14-17 сентября.

Стоит ли удивляться тому, что после очередного воззвания МИДа Таджикистана об агрессии со стороны Кыргызстана уже наше дипломатическое ведомство выступило с заявлением о том, что, выходя на международную аудиторию, соседи путают факты и фейки.

"Несмотря на все неловкие и нелепые попытки таджикской стороны ввести в заблуждение международное сообщество, факт бесчеловечной вооруженной агрессии Таджикистана против Кыргызстана в нарушение основополагающих принципов и норм международного права остается фактом.

Явно провокационные заявления, являющиеся набором ложных и фальсифицированных сведений, не соответствующих действительности, подаются как утверждения, которые априори не нужно подтверждать. Отмечаем, что продолжение переговоров по делимитации кыргызско-таджикской государственной границы не может быть поводом для вооруженного нападения с целью захвата суверенной территории Кыргызской Республики", - подчеркнули в МИД Кыргызстана.

После облетевшего весь мир видео, которое снимали сами боевики в селе Интернационал, когда грабили и мародерствовали на рынках и в магазинах, заявление МИД Таджикистана о том, что это якобы их стран стала жертвой агрессии, действительно выглядит крайне нелепо. Есть ведь и другие съемки – захват школы с водружением на нее таджикского флага, подрыв моста через реку Ак-Суу, вертолетный десант с бородатыми боевиками.

При этом в Душанбе не комментируют информацию об участии в нападении на Кыргызстан наемников из Афганистана, хотя это подтверждено объективными данными и многочисленными видео, которые сливали в интеренет сами боевики. Они шли на захват наших населенных пунктов под прикрытием танков и бронетранспортеров вооруженных сил Таджикистана.

Совет безопасности Кыргызстана сейчас внимательно изучает видеоматериалы, которые лягут в основу уголовного дела по статье "Преступлениях против мира", возбужденного Генеральной прокуратурой. Глава Совбеза Марат Иманкулов на пресс-конференции в Бишкеке рассказал журналистам о проводимой силовиками работе и некоторых выводах.

Вот лишь один пример: фото, где разбитый и сгоревший остов танка осматривает группа вооруженных лиц в нетипичной для военнослужащих экипировке. "Мы опознали одного из них, установили личность. Нынешние афганские власти подтвердили, что он является их гражданином. Поэтому могу утверждать, что на стороне вторгшихся участвуют представители международных террористических организаций. Наемники из чужой страны", - рассказал Марат Иманкулов.

Какой общий интерес у главарей экстремистских группировок и окружения президента Рахмона – наркотрафик? а может быть что-то иное и более глобальное? - если принять во внимание тот факт, что атаки на Кыргызстан началась как раз в самый насыщенный день переговоров и встреч на саммите глав государств ШОС в Самарканде.

При этом больше всего нас должно насторожить то, что под влиянием вбросов отдельные силы пытались расколоть наше общество изнутри, дискредитировать власть и вывести людей на улицы. Не сработало. Граждане не пошли на митинги, а объединились и начали собирать гуманитарную помощь для беженцев из Баткена. Президент Кыргызстана в своем обращении к народу поблагодарил волонтеров и активистов, бизнесменов и простых служащих за высокую гражданскую сознательность, проявленную в тяжелое для Кыргызстана время.

"Услышав о кровавых столкновениях на баткенской границе, каждый гражданин страны выразил свое неравнодушие к действиям захватчиков. Соотечественники со всей республики по собственной инициативе организуют и отправляют в Баткен всевозможную помощь. Преклоняюсь перед таким крепким единством нашего народа!

В настоящее время все государственные органы работают в усиленном режиме и заботятся о выздоровлении соотечественников, пострадавших в результате событий.

Слава Богу, наша казна не пуста. Сил у государства достаточно для полного обеспечения потребностей военнослужащих и граждан, вынужденных переселиться в связи со сложившейся ситуацией", - подчеркнул президент Жапаров.

Третьи сутки как в Баткенской области не ведутся активные военные действия. Таджикские военные выдворены с территории Кыргызстана. Беженцы начали возвращаться в оставленные села, но многие населенные пункты сильно пострадали. Повреждено или разрушено несколько тысяч домов, повреждены больницы и школы. Теперь перед Кыргызстаном новая сложная задача – восстановить Баткен и вернуть его приграничье к мирной жизни.

Кирилл Степанюк, kabar.kg