Узбеская диаспора Кыргызстана, выступает за мир, единство, дружбу и согласие между народами

Кыргызстан всегда следует принципам взаимоуважения, добрососедства, милосердия, миролюбия и дружбы.

В первую очередь выражаем глобукие соболезнования семьям чьи родные и близкие погибли во время событий происходящих в эти дни на кыргызско-таджикской границе.

Кыргызстан всегда следует принципам взаимоуважения, добрососедства, милосердия, миролюбия и дружбы.

Наша страна была и есть многонациональное и многоконфессиональное государство, где в дружбе и согласии проживают около сотни представителей различных народностей и национальностей.

Поэтому, мы с горечью восприняли новость о нарушении Таджикистаном ранее достигнутых договорённостей и вероломно вторгшихся на территорию Кыргызстана. Таджикские войска уничтожали и обстреливали пограничные и гражданские объекты по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы в Баткенской области. Это не допустимо!

Происходящие события на кыргызско-таджикской границе ещё крепче сплотили весь народ Кыргызстана перед внешней агрессией.

Никому и никогда не позволяли и не позволим разрушить наш мир и единство в стране. Готовы бок о бок со всеми кыргызстанцами встать на защиту нашего родины и дать достойный отпор врагам.

Председатель Узбекского национально-культурного центра Бахтияр Кадыров