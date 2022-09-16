Депутат назвал вузы, в которых нет коррупции

Только в трех университетах Кыргызстана нет коррупции.
Об этом сегодня, 16 сентября, на заседании парламентской фракции "Ата-Журт Кыргызстан" сказал депутат Нурбек Алимбеков.
По его словам, студенты говорят, что коррупции нет в Кыргызско-Турецком университете "Манас", Кыргызско-Российском Славянском университете и Американском университете Центральной Азии.
"Во всех остальных вузах, по их словам, коррупция процветает. То есть ее нет только в тех университетах, соучредителями которых являются иностранные граждане. А там, где наши, коррупция есть", - отметил депутат.
Заместитель министра образования и науки Расул Абазбек уулу признал, что такие отрицательные проявления существуют. Он считает, что цифровизация позволит их искоренить.
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