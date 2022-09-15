Ученица выпрыгнула из окна школы. Милиция начала проверку

Уточняется, что о ЧП в милицию сообщили вчера примерно в 11.00.



По факту падения девочки из окна школы назначена доследственная проверка. Об этом 24.kg сообщили в УВД Ленинского района Бишкека.

Уточняется, что о ЧП в милицию сообщили вчера примерно в 11.00.

«На месте происшествия выяснилось, что 15-летняя девочка Б.Б. выпрыгнула со второго этажа школы. На карете скорой помощи школьница госпитализирована в Городскую детскую клиническую больницу. Факт зарегистрирован в журнале учета информации. По факту проводится доследственная проверка», — заметили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло 14 сентября. Девочку госпитализировали, ей поставлен диагноз «перелом тазовой кости без смещения, перелом пяточной кости левой стопы без смещения». Она получает лечение, находится под наблюдением врачей. По предварительным данным, девятиклассница выпрыгнула со второго этажа школы из-за конфликтной ситуации с мамой.



Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/245038/