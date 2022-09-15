Конфликт на границе. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал ситуацию

Глава ГКНБ отметил, что конфликт на границе был заранее спланирован и спровоцирован.

Обстановка на границе стабильная, но напряжение пока сохраняется. Об этом журналистам сообщил замглавы кабмина, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, во время конфликта таджикская сторона обстреляла не только кыргызстанских военных, но и гражданские объекты.

«Вчера таджикская сторона атаковала пять мест. Четыре атаки были на военные объекты — погранпосты и погранзаставы, еще один объект — гражданский. В населенном пункте Самаркандек повреждены десять гражданских объектов, четверо мирных жителей ранены. Это противоречит всем правилам. Если подобное повторится, мы примем адекватные меры. Двое пограничников были ранены», — рассказал Камчыбек Ташиев.

Глава ГКНБ отметил, что конфликт на границе был заранее спланирован и спровоцирован.

«Провокация была спланирована, и у нас об этом есть информация. Они (таджикская сторона. — Прим. 24.kg) заранее заняли позицию. Мы бы никогда не пошли на подобные действия в отношении соседа. Представитель президента в регионе, руководители областных силовых структур все это видели. Были зафиксированы гражданские лица, которые атаковали наши погранпосты. Такое происходит впервые. В то же время наши пограничники готовы к любым ситуациям. У нас есть силы и возможность защитить свою границу. Пограничники выполняют свои обязанности четко, всем необходимым они обеспечены. Ситуация находится на контроле главы государства», — отметил Камчыбек Ташиев.

Напомним, накануне в Баткенском районе произошли три перестрелки на кыргызско-таджикской границе. Утром в местности Булак-Баши Баткенского района пограничники Кыргызстана обнаружили пограничный наряд Таджикистана. Военнослужащие соседней страны заняли боевые позиции на неописанном участке госграницы. Требования кыргызстанских пограничников покинуть территорию были проигнорированы. Таджикские пограничники открыли огонь. В ответ военнослужащие КР также применили оружие. Третья перестрелка произошла в местности Паскы-Арык. Ранены пять человек, трое из которых — гражданские лица. Состояние одной из пострадавших крайне тяжелое.



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