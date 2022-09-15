Алмазбек Исманкулов судится с Алымкадыром Бейшеналиевым

Иск был подан еще в июле, первое заседание суда уже состоялось, второе - назначено на 20 сентября.
Глава Госпиталя микрохирургии глаза Алмазбек Исманкулов подал в суд на бывшего министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева. Иск подан о защите чести и достоинства. Данную информацию vb.kg подтвердили собственные источники.
Иск был подан еще в июле, первое заседание суда уже состоялось, второе - назначено на 20 сентября.
Напомним, весной мэрия Бишкека расторгла договор аренды здания, где расположен Госпиталь микрохирургии глаза. Его глава Алмазбек Исманкулов с этим решением не согласился.
Алымкадыр Бейшеналиев приехал в госпиталь, находящийся в одном из корпусов городской больницы. Глава Минздрава пытался войти внутрь, грубил администратору. Министра связали с главой госпиталя, на тот момент отсутствовавшим на месте, по телефону. Во время разговора Бейшеналиев назвал Исманкулова "лопухом" и потребовал, чтобы коллектив в течение трех часов освободил здание.
По случившемуся инциденту в адрес председателя кабинета министров Генеральная прокуратура внесла представление об устранении нарушений Закона "О государственной гражданской службе и муниципальной службе" и принятии мер дисциплинарного характера".
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