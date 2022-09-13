Акжол Махмудов показал лучший дебют среди кыргызстанцев на ЧМ

Акжол Махмудов в 23 года дебютировал на чемпионате мира по борьбе среди взрослых.
Кыргызстанец выступал в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг и с первого раза выиграл золотую медаль, став чемпионом мира. Это лучший дебют на чемпионатах мира среди борцов из Кыргызстана.
В 2018 году в Будапеште (Венгрия) 19-летний Жоламан Шаршенбеков на своем дебютном чемпионата мира среди взрослых дошел до финала, но там проиграл Элданизу Азизли из Азербайджана и стал вторым.
В 2021 году в Осло (Норвегия) 23-летний Эрназар Акматалиев на своем дебютном чемпионате мира также дошел до финала, но уступил Магомедмураду Гаджиеву.
Айсулуу Тыныбекова на дебютном ЧМ в Турции в 2011 году заняла 25 место, а выиграть золото сумела лишь с шестой попытки.
Мээрим Жуманазарова на взрослом чемпионате мира дебютировала в 2017 году во Франции и заняла 13 место. Стать чемпионкой мира она смогла с третьего раза.
АКИпресс
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