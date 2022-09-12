270 миллионов впустую. Депутат предложила альтернативу пособиям для безработных

Депутат от фракции «Ата Журт Кыргызстан» Надира Нарматова считает, что выплату пособий по безработице можно назвать нерациональным использованием бюджетных средств.

В Кыргызстане безработные граждане, официально зарегистрированные в территориальных органах по трудоустройству, ежемесячно получают пособие в размере 300 сомов. На сегодня их число составляет 75 тысяч человек. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщил заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции Нурдоолот Базарбаев.

По его данным, пособия для безработных выплачиваются в течение шести месяцев, пока человек не найдет себе работу. Всего на сегодня содействуют в трудоустройстве около 175 тысяч граждан.

Депутат от фракции «Ата Журт Кыргызстан» Надира Нарматова считает, что выплату пособий по безработице можно назвать нерациональным использованием бюджетных средств.

«300 сомов ни на что не годятся. Если рассчитать их на 75 тысяч граждан, выходит значительная сумма. За год 270 миллионов сомов. Мы можем за эти деньги построить три завода в трех областях и создать рабочие места», — сказала она и предложила пересмотреть вопрос.



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