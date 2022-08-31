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Общество
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На повышение зарплаты чиновников в бюджете предусмотрено 7 миллиардов сомов

К этой категории относится около 58 тысяч человек.

На повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих по фонду оплаты труда бюджетом предусматривается порядка 7 миллиардов сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.

Напомним, с 1 августа 2022 года повысили зарплату работникам бюджетной сферы, государственным и муниципальным служащим. К этой категории относится около 58 тысяч человек.

«В рамках реализации указа президента по реформированию заработной платы бюджетной сферы с 1 апреля повышена зарплата сотрудникам социальной сферы, учителям, медицинским работникам, работникам культуры, спорта и сотрудникам средств массовой информации, финансируемым из государственного бюджета», — говорится в сообщении.

     
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/243620/ 

           

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