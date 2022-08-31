На повышение зарплаты чиновников в бюджете предусмотрено 7 миллиардов сомов

К этой категории относится около 58 тысяч человек.
На повышение заработной платы государственных и муниципальных служащих по фонду оплаты труда бюджетом предусматривается порядка 7 миллиардов сомов. Об этом сообщило Министерство финансов.
Напомним, с 1 августа 2022 года повысили зарплату работникам бюджетной сферы, государственным и муниципальным служащим. К этой категории относится около 58 тысяч человек.
«В рамках реализации указа президента по реформированию заработной платы бюджетной сферы с 1 апреля повышена зарплата сотрудникам социальной сферы, учителям, медицинским работникам, работникам культуры, спорта и сотрудникам средств массовой информации, финансируемым из государственного бюджета», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/243620/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!