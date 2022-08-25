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На Иссык-Куле милиционеры традиционно подарили школьные принадлежности детям из малоимущих семей 

В Иссык-Кульской области милиционеры подарили школьные принадлежности детям из малоимущих семей.

Об этом сообщили в пресс-службе УВД области.

Так, в рамках благотворительной акции «Дорога в школу», традиционно проходящей накануне начала нового учебного года, инспекторы по делам детей ОВД Иссык-Кульского района подарили будущим школьникам из малообеспеченных семей новые школьные принадлежности.

Отметим, благотворительная акция по сбору первоклассников в школу стала доброй традицией среди милиционеров. Ежегодно сотрудники милиции помогают собрать детей к новому учебному году, чьи семьи попали во временную трудную жизненную ситуацию.

«В преддверии нового учебного года милиционеры и ветераны ОВД Иссык-Кульского района подарили школьные принадлежности семерым детям из села Ананьево.

Подарки школьников были укомплектованы всеми необходимыми учебными принадлежностями. Подобные мероприятия будут проведены на всей территории Иссык-Кульской области», - сказали в УВД.

 

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