Назван новый глава "Кумтор голд компани"

Председателем правления стал Болот Идирисов.



Новым главой ЗАО "Кумтор голд компани" вместо Тенгиза Болтурука, бывшего внешним управляющим компании, назначен Барыктабасов Алмаз Батырканович.

Как стало известно Kaktus.media, его сегодня представят коллективу.

Председателем правления стал Болот Идирисов.

По некоторым данным, Барыктабасов имеет два высших образования, инженер-механик, проработал на руднике больше 20 лет. Был начальником гаража тяжелой техники и отдела техобслуживания.

Идирисов окончил горный институт в Санкт-Петербурге, долгое время работал на руднике Кумтор, был инженером горного отдела. Позже был назначен генеральным менеджером и работал в "Учкуне".

Напомним, Болтурук был назначен внешним управляющим ЗАО "Кумтор голд компани" в мае 2021 года. В декабре было создано открытое акционерное общество "Национальная холдинговая компания "Наследие великих кочевников" со стопроцентным участием государства в его уставном капитале. Его главой стал Болтурук, он совмещал обе должности. Однако накануне, 23 августа, в связи с установлением на руднике Кумтор финансовых нарушений, в частности, горюче-смазочные материалы, продукты питания, запасные части закупались по ценам выше рыночных, он был уволен, но пока остается руководителем Национального холдинга "Наследие великих кочевников".



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