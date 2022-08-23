В Ульяновск вылетел спецборт за телами погибших кыргызстанцев

Сегодня, 23 августа, в российский Ульяновск из аэропорта Оша вылетел самолет авиакомпании Avia Traffic.

Он доставит тела кыргызстанцев, которые погибли в крупном ДТП.

Информацию Kaktus.media подтвердили в ОАО "Международный аэропорт "Манас".

Борт вылетел из Оша, так как большинство погибших были уроженцами южных регионов страны.



Самолет вернется обратно уже сегодня в аэропорт Оша.

Напомним, на трассе М-5 "Урал" между селами Прасковьино и Новоспасское в Николаевском районе Ульяновской области России микроавтобус с кыргызстанцами оказался зажат между двумя грузовыми машинами.

Погибли 14 граждан Кыргызстана и двое россиян. Президент Садыр Жапаров распорядился организовать вывоз тел кыргызстанцев, погибших в ДТП. МЧС Кыргызстана озвучило список погибших и пострадавших. 23 августа в Кыргызстане объявлено днем траура.



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