Смерть после липосакции. Уголовное дело прекращено

Уголовное дело по факту смерти женщины после липосакции в частной клинике прекращено.
Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.
По ее данным, в следственную службу ГУВД поступило ходатайство от адвоката, представляющего интересы обвиняемой Г-З.Л., о прекращении уголовного преследования на основании соглашения о примирении сторон и возмещении потерпевшему материального ущерба.
Напомним, 10 июня после операции в одной из столичных частных клиник 40-летней пациентке стало плохо. У нее появились сильные боли в области живота. Спустя четыре дня женщину доставили в Национальный госпиталь. Однако врачам не удалось ее спасти. По информации медиков, у нее наступила полиорганная недостаточность. Хирурга арестовали.
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