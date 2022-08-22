Авария в России. 23 августа объявлено в Кыргызстане днем траура

Президент Кыргызстана сделал обращение в связи с гибелью соотечественников в результате ДТП в Ульяновской области России.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что происшедшее потрясло каждого из кыргызстанцев. Это невосполнимая утрата глубокой болью отозвалась в сердцах всех.

Мы с большой скорбью восприняли известие о том, что наши соотечественники попали в дорожно-транспортное происшествие. - Садыр Жапаров

«Я понимаю и разделяю боль родственников погибших, им сейчас очень тяжело. В таких случаях трудно говорить слова сочувствия. И все же я приношу свои глубочайшие соболезнования родным и близким тех, кто погиб и пострадал в результате аварии. Я разделяю со всеми вашу скорбь и прошу Всевышнего, чтобы он даровал вам силы держаться, терпение. В священном Коране сказано: «И Аллах любит терпеливых». Будьте терпеливыми, дорогие соотечественники!» — отметил глава государства.

Он также пообещал, что помощь родным и близким погибших и пострадавшим в результате аварии будет оказана.

«Дорогие соотечественники, эта трагедия — большое горе всего нашего народа, в этой связи объявляю 23 августа днем всеобщего траура на территории Кыргызстана», — отметил Садыр Жапаров.

В дорожно-транспортном происшествии в Ульяновской области России погибли 16 человек, 14 из них граждане Кыргызстана. Трое кыргызстанцев выжили. Их состояние оценивается как тяжелое.

Напомним, микроавтобус буквально зажало между двумя фурами. Водитель грузовика, спровоцировавший смертельное ДТП с кыргызстанцами, тоже погиб.



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