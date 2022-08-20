Обещала купить землю за $25 тысяч. В Оше задержали подозреваемую в мошенничестве

В Ошской области задержали подозреваемую в мошенничестве.

Об этом сообщило УВД региона.

В милицию обратился 65-летний житель Кара-Суйского района. Он указал, что в августе 2021 года 49-летняя К.Г. взяла у него $25 тысяч, пообещав купить земельный участок, и пропала.

Факт зарегистрирован в журнале учета информаций. Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Спустя год подозреваемую задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается.







Ссылка: https://24.kg/obschestvo/242850/