Обещала купить землю за $25 тысяч. В Оше задержали подозреваемую в мошенничестве

В Ошской области задержали подозреваемую в мошенничестве.
Об этом сообщило УВД региона.
В милицию обратился 65-летний житель Кара-Суйского района. Он указал, что в августе 2021 года 49-летняя К.Г. взяла у него $25 тысяч, пообещав купить земельный участок, и пропала.
Факт зарегистрирован в журнале учета информаций. Возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.
Спустя год подозреваемую задержали и водворили в ИВС. Следствие продолжается.
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