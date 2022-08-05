Двух судей намерены уволить в срочном порядке

Совет судей предложил президенту Садыру Жапарову уволить судей Тонского и Ленинского райсудов.
Об этом сообщается на сайте Совета судей.
Как уточняется, на основании заключения дисциплинарной комиссии Совет судей удовлетворил представление председателя Верховного суда Замирбека Базарбекова о принятии мер в отношении бывшего председателя Тогуз-Тороуского райсуда Джалал-Абадской области, а ныне председателя Тонского районного суда Иссык-Кульской области Ниматиллы Каримбекова и судьи Ленинского райсуда Бишкека Жамили Туражановой.
Совет судей предложил президенту КР Садыру Жапарову досрочно освободить их от занимаемых должностей. Отметим, ранее сообщалось, что судья Каримбеков приходит на работу в пьяном виде и не исполняет добросовестно свои обязанности.
Кроме этого, в отношении судьи Первомайского райсуда Бишкека Нурдина Ибраимова и судьи Кеминского райсуда Чуйской области Аманбека Толонбаева применили дисциплинарное взыскание в виде предупреждения.
Председателю Кара-Бууринского районного суда Таласской области Гульмире Бапановой вынесли замечание.
В удовлетворении трех жалоб о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Кочкорского райсуда Нарынской области Омурбека Сарыбаева, судьи Ноокатского райсуда Ошской области Нурлана Байзакова и судьи Ошского горсуда Алайбека Кожомкулова было отказано.
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