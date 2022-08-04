Минздрав Кыргызстана просит у арабских инвесторов $25 миллионов. На что?

На строительство нового корпуса Городской клинической больницы № 1 в Бишкеке потребуется $25 миллионов.

Минздрав просит Арабский координационный совет о финансировании. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ведомства Жаркынбек Касымбеков по итогам встречи с инвесторами.

По его словам, на возведение здания потребуется $20 миллионов и $5 миллионов — на мебель и оборудование.

«Если мы реализуем этот проект, то к 2026-м сможем охватить 70 процентов плановых и экстренных операций, которые проводятся в городе. Также будет возможность для улучшения условий в районных стационарах», — отметил Жаркынбек Касымбеков.

Добавим, что здания Городской клинической больницы № 1 были построены чешским кооперативом «Интергельпо» еще в 1930-х годах. Разработка проекта по строительству нового корпуса больницы началась в январе 2018-го. Поиск инвесторов ведется до сих пор.



Ссылка: https://24.kg/vlast/241476/