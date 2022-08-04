Проезд участка Балыкчы - Боконбаево - Каракол открыт

Проезд на участке автодороги Балыкчы - Боконбаево - Каракол открыт.
Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
Сегодня, 3 августа, на 153-м км автодороги Балыкчы - Боконбаево - Каракол в результате сильных проливных дождей было смыто земляное полотно автодороги на участке 80-100 метров. Для его восстановления была привлечена дорожная техника ДЭП-35, в частности один автогрейдер, два фронтальных погрузчика, один автосамосвал. После проведенных очистительных работ участок был открыт, и в настоящее время проезд для автотранспорта полностью обеспечен.
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