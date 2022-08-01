Бывшему президенту КР Аскар Акаеву в Тбилиси присудили звание "Почетного доктора" в лучшем университете Кавказа – Caucasus University.
Об этом редакции vb.kg сообщили источники из окружения Акаева.
По их данным, этот вуз считается ведущим университетом региона, готовит кадры для многих стран Закавказья и других регионов мира. Университет сотрудничает со 162 ведущими университетами мира на всех континентах и имеет образцовые – международно признанные образовательные программы и стратегии подготовки кадров.
"Аскар Акаев был удостоен звания "Почетный доктор" - Ученым Советом КУ и приглашён для чтения лекций аспирантам, докторантам и участия в торжествах по случаю выпуска 2022 г. и вместе с выдающимися учеными из ЮАР, Франции вручил дипломы выпускникам.
На торжестве президент КУ Каха Шенгелия отметил,что Аскар Акаев – уникальная личность, лидер Кыргызской нации в эпоху перемен, основатель новой Независимой КР, одновременно, учёный с мировым именем, которым мы вправе гордиться как своим Почетным доктором."
Во время церемонии вручения на сцене развевался национальный флаг КР", - рассказали источники.
URL: https://www.vb.kg/421020
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