Как кыргызстанцы попадают в рабство и чего не хватает государству для их спасения

Почему? Разберемся вместе с ними.

От того, чтобы стать жертвой торговли людьми, не защищен никто. Торговля людьми - современная форма рабства, актуальная в Кыргызстане в связи с высоким уровнем миграции. Выявлять такие преступления и работать с жертвами, как отметили эксперты, крайне сложно. Почему? Разберемся вместе с ними.

Сначала несколько историй

Историями поделился руководитель секретариата совета по вопросам миграции при спикере Жогорку Кенеша Медер Рахман. Сам он услышал их от мигранта из Кыргызстана.

"Тот человек, который рассказал истории, также является участником нелегальной миграции, как и его герои. Ему 35 лет. Он - гражданин Кыргызстана. Он добрался незаконным путем до Мексики, а потом уже заехал в Америку. Мужчина рассказал несколько трагических случаев. В первом в машине с нелегальными мигрантами умер человек. Собеседник рассказал, что в эту машину стоя, если вытянуть руки по швам, помещаются 420 человек. То есть людей собирают группами, запихивают в фуру и везут. Таким образом они могут ехать по 12 часов без воды, без остановок", - отметил Рахман.

Вторая история, по его словам, про супругов с маленьким ребенком, которым пришлось оставить 2,5-летнюю девочку, до такой степени они уже были истощены. "Ребенка забрала следующая группа, состоящая из граждан Грузии, и привезла девочку в лагерь вслед за родителями".

"Есть еще одна история про 60-летнего гражданина Узбекистана, который потерял 24-летнего сына и вместе с ним смысл жизни. Вместе с сыном они перебирались в Мексику на моторной лодке через океан, парень выпал за борт. Транспортное средство не остановилось, чтобы подобрать несчастного, лишь дало сигнал с координатами, что в таком-то районе остался человек", - добавил Рахман.

"Рассказавший эти истории просто умолял передать кыргызстанцам, чтобы такими путями они не пытались попасть в другие страны", - указал он.

Самая выгодная сфера

Раньше торговля людьми, по словам координатора симуляционного упражнения по борьбе с торговлей людьми Нуржан Тулегабыловой, занимала третье место в мире по доходности, то сегодня обогнала индустрию торговли оружием и наркотиками, впервые заняв первую позицию. К сожалению, это показатель быстрого и колоссального роста спроса на "живой товар".

По данным Международной организации труда, 71% жертв торговли людьми во всем мире составляют женщины и девочки, а 29% - мужчины и мальчики. Кыргызстан относится к группе риска, потому что идет большой поток миграции и однозначно есть нелегальная миграция.

Торгующим людьми помог коронавирус

По словам начальника Главного управления уголовного розыска МВД КР Марлиса Джумабекова, за последнее время ситуация с коронавирусом внесла свои негативные корректировки и вербовать людей стало проще. "Из-за ситуации с COVID люди практически все находились в помещениях, сидели в Интернете, на порталах, в мессенджерах. К сожалению, есть такие факты, когда жертв торговли вербовали именно там. Кыргызстан занимает второе место из 230 стран мира в рейтинге с самой низкой стоимостью мобильного Интернета. Пользуются активно им почти 85% граждан. Существует множество сайтов запрещенного формата, где через подставные аккаунты, через целую систему, позволяющую заметать следы, вербуют людей. В Telegram, в Instagram создаются специальные группировки, где якобы предоставляют работу с высокой оплатой, но на самом деле идет рекрутинг кыргызстанцев для дальнейшего вывоза за пределы страны", - предупредил он.

Так, за 2021 год было возбуждено девять уголовных дел, из них четыре рассматриваются в судебных инстанциях, по остальным продолжается следствие. За первое полугодие 2022 года - три уголовных дела. По ним ведется следствие.

"Часто бывает так, когда уголовные дела возбуждаются на территории Кыргызской Республики. А жертвами люди становятся за ее пределами. Например, гражданина Кыргызстана эксплуатировали на территории России. Соответственно, правоохранительные органы должны выявить рекрутеров здесь, здесь же могут находиться транзитеры, которые вывозят людей за пределы Кыргызстана. Когда идет вербовка, то человека вербуют со всех сторон. Вплоть до того, что покупают авиабилеты, практически все вопросы решают. Жертве остается только проехать в аэропорт и сесть в самолет. Мы здесь проводим мероприятия на выявление рекрутеров, транзитеров. Правоохранительные органы других государств проводят работу по выявлению притонов", - заключил начальник Главного управления уголовного розыска МВД КР.

Жертву легко спугнуть

Джумабеков отметил, что правоохранительные органы стараются реагировать на вызовы, которые устраивают представители организованных преступных группировок, транснациональных преступных групп, специализирующихся именно на этой категории преступлений. Но есть и другая проблема.

"Практика показывает: многие жертвы торговли людьми, с которыми неправильно проводят работу в психологическом плане, неправильно проводят интервьюирование, уходят в себя, не идут навстречу уполномоченному государственному органу, отказываются идти писать заявление в правоохранительные органы. И получается, что эта категория преступлений - латентная", - подчеркнул он.

"Когда с жертвой с самого первого шага начинают работать правильно, она идет навстречу, выстраивается диалог, и жертва идет в правоохранительные органы, пишет заявление, мы получаем успешный кейс с доказательной базой и выходим в судебные инстанции", - указал Джумабеков.

"От первого контакта зависит, насколько жертва торговли людьми будет дальше работать с уполномоченными органами. Она может развернуться и уйти. К сожалению, если уйдет, то может быть очень плачевный результат, потому что без поддержки может произойти повторная виктимизация, а может даже и суицид, жертва торговли людьми была лишена всех концептуальных прав человека, ее эксплуатировали, она была как товар. Мировое сообщество правильно определило торговлю людьми как современную форму рабства", - подтвердила Нуржан Тулегабылова.

Мужчин просто некуда девать

Начальник управления по вопросам миграции Министерства труда и социального развития Жыпара Мамбетова также отметила, что часто жертвы торговли людьми за помощью не обращаются. Если обращаются, то при необходимости их обустраивают в кризисные центры, составляется индивидуальный план по работе, определяются их нужды. Она призналась, что государственные шелтеры в стране так и не появились. Проблему связывают с отсутствием помещений. "Сейчас объявлен конкурс на государственный социальный заказ, и мы готовы выделить финансирование тем, кто выиграет. Какой бюджет, пока сказать не могу", - пояснила Мамбетова.

"В программе по борьбе с торговлей людьми на 2022 -2025 годы одним из мероприятий стоит создание государственных приютов для жертв торговли людьми с квалифицированным штатом, бюджетом. Тогда можно будет говорить об устойчивости. Потому что завтра социального заказа может и не быть. Сейчас в стране только два специализирующихся шелтера, и они находятся на базе неправительственных организаций - это "Сезим" в Бишкеке и "Ак журок" в Оше. Но есть большое но. Эти кризисные центры принимают также и жертв домашнего насилия, а значит, туда принимают только женщин и детей. Жертв торговли людьми - мужчин практически некуда пристроить. А я повторю, что важно оказывать комплексную помощь жертвам торговли людьми, и в первую очередь психологическую помощь", - прокомментировала ее слова Тулегабылова.

Как людям защитить себя?

"Важно информировать людей, чтобы даже если они и уезжали, то делали это легально, знали, в какую страну едут, знали язык и культурные особенности этих стран, заключали трудовые договоры. Миграция должна быть прежде всего в правовом русле", - подчеркивает Тулегабылова.

При трудоустройстве в другой стране важно обратить внимание на следующие моменты:

-никогда и ни при каких обстоятельствах не отдавайте свой паспорт в залог;

-проверяйте компанию работодателя и компанию по трудоустройству, они должны быть официально зарегистрированы;

-заключайте трудовые договоры с компанией работодателя и компанией по трудоустройству;

-узнайте о законах, культуре и особенностях страны назначения;

-постарайтесь выучить язык страны назначения;

-по прибытии постарайтесь зарегистрироваться в местном консульстве или посольстве Кыргызстана;

-держитесь всегда на связи с родными и близкими.

"Нелегальные мигранты не имеют прав, потому что незаконно пересекают территорию другого государства. И потом не могут легально трудоустроиться, становятся автоматически уязвимыми и могут стать пострадавшим от торговли людьми. Важно донести до людей, что, если они собрались мигрировать, нужно искать легальные пути", - отметила она.



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