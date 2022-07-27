Изнасилование 13-летней. В суде начался допрос обвиняемых

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки.
На скамье подсудимых трое обвиняемых: сторож рынка «Дордой» 41-летний Кумарбек, бывший инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района 39-летний Дайырбек и бывший участковый УВД Свердловского района 34-летний Эрмек (имена изменены).
Заседания проходят в закрытом режиме. Начался допрос подсудимых. Подозреваемые в совершении преступления своей вины не признают. Ожидается, что уже на следующей неделе суд перейдет к исследованию материалов дела.
Напомним, по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.
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