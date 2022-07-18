ГКНБ: Задержаны лица, причастные к продаже поддельного диплома

Бишкек, "Саясат. kg". В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.
ГКНБ Кыргызской Республики 14 июля 2022 года задержана группа лиц, подозреваемых в причастности к незаконному изготовлению и продаже диплома высшего учебного заведения.
Так, задержанные граждане КР «О.А.Т.» и «Б.С.М.», за три тысяча долларов США изготовили и предоставили диплом о высшем образовании филиала Московского института предпринимательства и права, расположенного в г.Каракол Иссык-Кульской области на имя «Л.А».
Указанные лица были задержаны в момент передачи диплома и получении денежных средств.
В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия.
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