Изнасилование 13-летней девочки. В суд не пустили охрану семьи пострадавшей

В Свердловском районном суде Бишкека рассматривается дело об изнасиловании 13-летней девочки.
На скамье подсудимых трое мужчин: сторож рынка «Дордой» — 41-летний Кумарбек, бывший инспектор по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района — 39-летний Дайырбек и бывший участковый УВД Свердловского района — 34-летний Эрмек (имена изменены).
Заседание проходит в закрытом режиме, так как, согласно уголовному законодательству, все преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних не подлежат широкой огласке.
В зал, где проходит процесс, не пустили охрану, выделенную семье пострадавшей, аргументировав это тем, что заседание закрытое.
Напомним, сначала информация об изнасиловании девочки распространилась в социальных сетях. Затем по подозрению в совершении этого преступления были задержаны два милиционера (сотрудник инспекции по делам несовершеннолетних УВД Ленинского района и участковый УВД Свердловского района столицы), еще один соучастник — охранник рынка «Дордой» (предположительно тоже бывший сотрудник ОВД), а также в Первомайском районном суде рассматривается дело в отношении четвертого подозреваемого в изнасиловании — официанта. Все четверо обвиняемых знакомы друг с другом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/239476/
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