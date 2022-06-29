Депутат: «Продававшие лекарства во время пандемии играли с судьбой народа»

До сих пор не привлечены к ответственности те, кто резко повысил цены на лекарства во время пандемии.

Такое мнение 28 июня озвучил депутат Тазабек Икрамов, на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству.

«Во время пандемии цены на лекарства были высокими. Некоторые повысили в 2-3 раза. До сих пор они не были привлечены к ответственности. Вдобавок они играли с судьбой народа. Думали о том, как извлечь выгоду из трагедии народа.

На сегодняшний день самые дорогие лекарства в нашей стране. Какую работу проделываете в этом направлении? Как вы намерены проконтролировать цены на лекарства?» - спросил депутат.

Глава Службы антимонопольного регулирования Кенешбай Тайлаков признал, что есть недостатки, пообещал ужесточить контроль над ценами в случае принятия предложенного законопроекта.

Служба антимонопольного регулирования предложила комитету законопроект, содержащий нормы, позволяющие эффективно контролировать цены и принимать более жесткие меры.

Источник: Nazar News.kg, gezitter.org