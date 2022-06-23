«Если пустим местных через задний проход, то будет плохо»: Коргонбай уулу рассмешил зал

Глава кабмина Акылбек Жапаров ответил, что не будет отмывания денег.

«Здесь сидят и представители Финразведки, и ГКНБ. Не будет ли отмывания средств после легализации казино?» - спросил сегодня, 22 июня, на заседании Жогорку Кенеша депутат Жусупбек Коргонбай уулу.

«Не откроет ли легализация пути для отмывания денег?» - спросил он.

Глава кабмина Акылбек Жапаров ответил, что не будет отмывания денег.

Депутат сказал, что в общественности много противников легализации казино.

«А если никто из иностранцев не приедет и владельцы казино договорятся с силовыми структурами за отметку пропускать 50-60 местных граждан?» - спросил он.

А. Жапаров сказал, что все будет контролироваться, и граждан КР не будут пропускать по 50-60 человек, а казино в случае нарушений лишат лицензии.

Депутат сказал, что казино разрушает семьи.

«Запрет должен быть для кыргызстанцев, чтобы был усиленный контроль. Чтобы не было такого, чтобы завтра через «задний проход» местных жителей пропускали», - добавил он.

После чего все депутаты и члены кабинета министров рассмеялись.

Источник: Баракелде, gezitter.org