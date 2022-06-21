«Заставили молчать!» Депутат поддержала выпускника, раскритиковавшего учителей

Ему мягко говоря «заткнули рот» Заставили молчать!
Депутат Аида Исатбек кызы поддержала выпускника, который раскритиковал учителей, а впоследствии попросил прощения, сказав, что это розыгрыш. Об этом она пишет на своей страничке в «Фейсбуке», отметив, что выпускника заставили замолчать.
«Единственный школьник, который смог сказать правду о прогнившей системе, о качестве получаемого образования, о качественном составе педагогов -сегодня замолчал.
Ему мягко говоря «заткнули рот» Заставили молчать!
Но правда, которая уже вышла с уст юноши, не даст спокойно спать никому.
В его словах нет пранка!
Если мы хотим реформу, изменений, она должна начинаться с нас, с взрослых людей.
Я считаю, что молодёжи нужно больше встреч с депутатами, с представителями Министерства образования и науки, со СМИ, выезжать в школы, тогда у общественности будет более объективное мнение.
Внутренняя ситуация в школах и без того всем известна — необъективное оценивание, слабая подготовка педагогических кадров, уничтоженная материально-техническая база, упавший ниже плинтуса престиж учительской профессии...
Сегодня «закрыв рот» одному школьнику, вы выпустили Джинна из бутылки.
Не потому ли все, представители власти и кто имеет возможность, отправляют своих отпрысков в частные учебные заведения и зарубежные школы?» - задается вопросом депутат.
Источник: Argument.kg, gezitter.org
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