На допрос в ГКНБ вызвали экс-главу Фонда "Сорос - Кыргызстан"

Экс-главу фонда "Сорос - Кыргызстан", бывшего министра образования Чинару Жакыпову вызвали на допрос в ГКНБ.

Она написала об этом в Facebook.

По ее словам, к ней пришли двое молодых людей и потребовали, чтобы она явилась сегодня в Госкомитет национальной безопасности в 15.00 по уголовному делу.

По какому именно уголовному делу, экс-глава Фонда "Сорос-Кыргызстан" не сообщила.

Напомним, ранее на допросе побывал действующий директор Фонда "Сорос - Кыргызстан" Шамиль Ибрагимов.

На допрос в ГКНБ вызвали экс-главу Фонда "Сорос - Кыргызстан"





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