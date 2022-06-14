В Международном аэропорту «Ош» прошла экскурсия для школьников Ошской и Баткенской областей

Бишкек, "Саясат. kg". Также ребята смогли задать интересующие вопросы специалистам компании.
В Международном аэропорту «Ош» 6-7 июня 2022 года прошла профориентационная экскурсия для 24 учащихся школы им. С.Шарипова Араванского района Ошской области и 22 учащихся школы им. А.С.Пушкина Кадамжайского района Баткенской области в возрасте 14-17 лет.
Экскурсия была организована ОФ ОАО «Международный аэропорт «Манас» совместно с Общественным фондом «Прогресс-Араван» для ознакомления с деятельностью авиационного предприятия, что может им в будущем помочь определиться с профессией.
В ходе экскурсии сотрудники аэропорта «Ош» и представители авиакомпаний ознакомили школьников с основными авиационными профессиями и рассказали, как устроена работа современного аэропорта. Они посетили службу организации пассажирских перевозок и увидели процесс обслуживания пассажиров в терминале, систему обработки багажа, познакомились с работой аэродромной службы, включая орнитологическую службу, службы аварийно-спасательного противопожарного обеспечения полетов, аэродромной спецтехники и оборудования. Экскурсанты воочию увидели взлет/посадку крылатых птиц и полный процесс работы авиапредприятия. Также ребята смогли задать интересующие вопросы специалистам компании.
Стоит отметить, что профориентационные экскурсии оказывают большое влияние на формирование интереса к профессии, так как сочетает в себе наглядность и доступность восприятия с возможностью анализировать, сравнивать и делать выбор.
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