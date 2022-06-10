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ГП "НК "Кыргыз темир жолу" открыло продажу билетов на поезда СНГ

Билеты можно приобрести на станциях Бишкек–1, Бишкек–2, Кара–Балта, Шопоково, Беловодское, Кайынды, Ош, Джалал–Абад, Балыкчы, Мерке (Казахстан).

ГП "НК "Кыргыз темир жолу" открыло продажу билетов на пассажирские поезда международного сообщения и на поезда железных дорог СНГ, в том числе на внутригосударственные перевозки в Казахстане, Российской Федерации и Беларуси по их внутренним тарифам.

Как нам пояснили в "Кыргыз темир жолу", пассажир может купить билет в Кыргызстане, допустим, на поезда Москва - Воронеж или Алматы - Павдолар и по другим направлениям на территории государств СНГ.

Билеты можно приобрести на станциях Бишкек–1, Бишкек–2, Кара–Балта, Шопоково, Беловодское, Кайынды, Ош, Джалал–Абад, Балыкчы, Мерке (Казахстан).

Кстати, ГП "НК "Кыргыз темир жолу" по согласованию с российскими и казахстанскими железными дорогами с сегодняшнего дня вводит скидки на стоимость проезда в международных пассажирских поездах.

Ранее сообщалось, что между Бишкеком и Россией возобновляется железнодорожное сообщение по направлениям Бишкек - Казань с 6 июня, Бишкек - Самара с 8 июня, Бишкек - Новосибирск с 9 июня.


Источник: vb.kg

           

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