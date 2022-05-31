1 июня в части Бишкека отключат свет (список улиц)

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
"Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 1 июня. Информация указана на официальном сайте распредкомпании. Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.
Бишкек
1 июня, среда
Восточный РЭС:
09:30-18:00
- 5-й мкр., д. №27-30, 32, 37
09:30-18:00
- мкр. "Аламедин", д. №16-21, 29а, 29-32
09:00-17:00
- 6-й мкр., д. №23
09:30-18:00
- жилмассив "Рухий Мурас" (ул. 6-я)
Западный РЭС:
09:00-17:00
- жилмассив "Арча-Бешик", отрезки ул. Бишкек-125, Термечикова, Кара-Коо, Набережной, Сулуу-Тор, Он-Арча
09:00-17:00
- мкр. "Джал-23" (ул. Курчатова)
09:00-18:00
- жилмассив "Ак-Орго" (ул. Кун-Кочо, Ай-Кочо, Арабаева, Жетиген, Ойсул-Ата, Омуракунова, Ашар, Кырк Чоро, Хан-Тенир, Саадак, Таш-Рабат, Кыбыла, Тогуз Канат)
09:00-17:00
- ул. Сыдыкова, д. №178, 123, 131
- пр. Ч. Айтматова, д. №4/1/б
Северный РЭС:
09:30-14:00
- отрезки улиц Ибраимова, Суюмбаева, Окрайной, Табачной, Дачной
14:00-17:00
- отрезки улиц Мечникова, Суворова, пер. Крупский, Фонтанный
09:00-17:00
- отрезки улиц Березовой, Коммунаров, Лесной
09:30-17:30
- с. Нижняя Ала-Арча (ул. Кыргызская, Логвиненко, тупик Логвиненко)
Чуйская область
- Перечень участков техобслуживания электросетей на 1 июня в Чуйской области - здесь.
Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!