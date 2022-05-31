1 июня в части Бишкека отключат свет (список улиц)

Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.

"Северэлектро" предупредило о возможном отключении электроэнергии в части Бишкека и Чуйской области 1 июня. Информация указана на официальном сайте распредкомпании. Как отмечается, отключения связаны с плановым техобслуживанием электросетей.

Бишкек

1 июня, среда

Восточный РЭС:

09:30-18:00

5-й мкр., д. №27-30, 32, 37

09:30-18:00

мкр. "Аламедин", д. №16-21, 29а, 29-32

09:00-17:00

6-й мкр., д. №23

09:30-18:00

жилмассив "Рухий Мурас" (ул. 6-я)

Западный РЭС:

09:00-17:00

жилмассив "Арча-Бешик", отрезки ул. Бишкек-125, Термечикова, Кара-Коо, Набережной, Сулуу-Тор, Он-Арча

09:00-17:00

мкр. "Джал-23" (ул. Курчатова)

09:00-18:00

жилмассив "Ак-Орго" (ул. Кун-Кочо, Ай-Кочо, Арабаева, Жетиген, Ойсул-Ата, Омуракунова, Ашар, Кырк Чоро, Хан-Тенир, Саадак, Таш-Рабат, Кыбыла, Тогуз Канат)

09:00-17:00

ул. Сыдыкова, д. №178, 123, 131

пр. Ч. Айтматова, д. №4/1/б

Северный РЭС:

09:30-14:00

отрезки улиц Ибраимова, Суюмбаева, Окрайной, Табачной, Дачной

14:00-17:00

отрезки улиц Мечникова, Суворова, пер. Крупский, Фонтанный

09:00-17:00

отрезки улиц Березовой, Коммунаров, Лесной

09:30-17:30

с. Нижняя Ала-Арча (ул. Кыргызская, Логвиненко, тупик Логвиненко)

Чуйская область

Перечень участков техобслуживания электросетей на 1 июня в Чуйской области - здесь.

Круглосуточные номера телефонов диспетчерских служб районов электросетей ОАО "Северэлектро" - здесь.