Акылбек Жапаров: Садыр Жапаров показал пример борьбы с коррупцией

В среднем на это одно село тратится около 51,8 млн сомов.

В государственной резиденции "Ала-Арча" сегодня, 31 мая, состоялось заседание Антикоррупционного делового совета. В нем приняли участие депутаты Жогорку Кенеша и председатель кабинета министров Акылбек Жапаров.

Открывая заседание, он отметил, что президент Садыр Жапаров показал пример борьбы с коррупцией, и это Кумтор.

"Деньги "Кумтора" его не интересовали, интересы государства он ставил выше своих. Он твердо стоял на своей позиции, поэтому мы победили. Открыть малый бизнес стоит немалых денег. А мы теперь владеем всем оборудованием и активами "Кумтора". "Кумтор" нам прослужит долго.

В дальнейшем Национальный холдинг "Великое наследие кочевников" будет разрабатывать такие крупные месторождения, как Андаш и Талды-Булак. Золото – это ресурс, стоимость которого постоянно растет.

Страны, которые добывают золото, должны быть богатыми! Должны жить богато! Даст Бог, мы тоже будем жить лучше!

Деньги должны поступать из разных отраслей. Для этого необходимо внедрить механизмы. Мы не узнаем об очередных победах, если не будем работать и прилагать усилия. Глаза боятся, руки делают! Мы всегда должны твердо придерживаться этой позиции", - заявил Жапаров.

По его словам, налоговая система постепенно избавляется от коррупции.

Требование общества фискальных чеков раскрывает истинное лицо и богатство предпринимателей. Мы доберемся до 2 тыс. торговых точек по всей республике, везде будут установлены контрольно-кассовые машины.

Глава кабмина привел в пример девять торговых точек в селе Мин-Булак Бакай-Атинского района, товарооборот которых, по их данным, составляет около 16,4 млн сомов. Но они заплатили государству всего 33 тысячи сомов, включая все налоги и патенты.

Жапаров добавил, что государство финансирует данное село на сумму:

пенсии - 28,8 млн сомов;

пособия - 3,6 млн сомов;

сотрудники школы (67 человек) - 16 млн сомов;

11 сотрудников муниципальной службы - 2,4 млн сомов.

"В среднем на это одно село тратится около 51,8 млн сомов. И это данные за прошлый год, в этом году бюджет вырастет в два раза. С механизмом фискальной проверки с одной стороны мы видим, куда люди тратят свою зарплату, с другой стороны - предприниматель вынужден быть честным. Так начинается порядок. Я благодарю наших граждан, которые требуют чеки, и прошу всех последовать их примеру", - сказал председатель кабинета министров.

Он отметил, что борьба с коррупцией ведется и в таможенной сфере.

"Я буду требовать от членов кабинета министров борьбы с коррупцией. В кабмине будут работать только те, у кого репутация не запятнана", - добавил Жапаров.

Источник: kaktus.media