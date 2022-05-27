В Кыргызстане прекращено вещание нескольких российских каналов

В Кыргызстане прекращено вещание нескольких российских телеканалов.
Об этом сообщила компания "Акнет".
Компания сообщает, что временно недоступна трансляция телеканалов: Россия Культура, Россия 24 и Звезда. В компании объясняют, что это связано с законодательными ограничениями по распространению общероссийских телеканалов в ряде стран.
"На международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК. В настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания, для стабильной подачи сигнала. Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра в нашей сети", - говориться в сообщении "Акнет".
Источник: vb.kg
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