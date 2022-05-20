Июньские события 2010 года. Бывшему главе ГКНБ Кенешбеку Дуйшебаеву предъявили обвинения

Кенешбек Дуйшебаев в 2010 году возглавлял Государственную службу национальной безопасности.
Бывшему главе ГКНБ Кенешбеку Дуйшебаеву предъявили обвинения по делу об июньских событиях 2010 года. Об этом 20 мая редакции «Сводка АКИpress» сообщил он сам.
По его словам, ему вменяют ст.337 ч.4 («Злоупотребление должностным положением») УК КР. Его отпустили под подписку о невыезде.
«Обвинения мне предъявили сегодня утром. Насколько я знаю, на допросе в Генпрокуратуре также были Бектур Асанов и Исмаил Исаков. Все обвинения бездоказательные и незаконные. Нам бояться нечего, мы пойдем до конца», - сказал он.
Дуйшебаев отметил, что они с Асановым находятся в оппозиции. «Это политическое давление и попытка загнать нас в рамки из-за нашей оппозиционной деятельностью. Также это попытка отвлечь общественность от их косяков — у них очень много ошибок и проблем», - считает Дуйшебаев.
Кенешбек Дуйшебаев в 2010 году возглавлял Государственную службу национальной безопасности.
Исмаил Исаков возглавлял Министерство обороны, а Бектур Асанов был губернатором Жалал-Абадской области.
Источник: svodka.akipress.org
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