Как стало известно, задержанный Ы.Т.К. в настоящее время является советником первого заместителя председателя кабинета министров.
Сотрудниками ГКНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан советник первого заместителя председателя кабинета министров Арзыбека Кожошева.
Государственный комитет национальной безопасности подозревает экс-начальника управления государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР Ы.Т.К. в получении взятки.
Ранее, в 2016 году, экс-начальник управления Ы.Т.К. получил денежные средств в размере 70 тысяч долларов у иностранного предпринимателя С.С., пообещав, что решит вопрос о выдаче разрешительных документов на вывоз ослов из КР в КНР. При этом предпринимателю С.С. не были представлены разрешительные документы и не возвращены его денежные средства.
Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного ст.342 ("Получение взятки") УК КР.
14 мая 2022 года ГКНБ при возврате части денежных средств предпринимателю С.С. был задержан с поличным Ы.Т.К. и водворен в СИЗО ГКНБ.
Как стало известно, задержанный Ы.Т.К. в настоящее время является советником первого заместителя председателя кабинета министров.
В настоящее время ГКНБ проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех причастных лиц к совершению указанного преступления.
Источник: vb.kg
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