Задержан советник первого заместителя председателя кабинета министров

Как стало известно, задержанный Ы.Т.К. в настоящее время является советником первого заместителя председателя кабинета министров.

Сотрудниками ГКНБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан советник первого заместителя председателя кабинета министров Арзыбека Кожошева.

Государственный комитет национальной безопасности подозревает экс-начальника управления государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности при ПКР Ы.Т.К. в получении взятки.

Ранее, в 2016 году, экс-начальник управления Ы.Т.К. получил денежные средств в размере 70 тысяч долларов у иностранного предпринимателя С.С., пообещав, что решит вопрос о выдаче разрешительных документов на вывоз ослов из КР в КНР. При этом предпринимателю С.С. не были представлены разрешительные документы и не возвращены его денежные средства.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренного ст.342 ("Получение взятки") УК КР.

14 мая 2022 года ГКНБ при возврате части денежных средств предпринимателю С.С. был задержан с поличным Ы.Т.К. и водворен в СИЗО ГКНБ.

Как стало известно, задержанный Ы.Т.К. в настоящее время является советником первого заместителя председателя кабинета министров.

В настоящее время ГКНБ проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех причастных лиц к совершению указанного преступления.



Источник: vb.kg