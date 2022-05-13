Какую оценку себе как министру дает Алымкадыр Бейшеналиев?

Честно говоря то, что делают ребята, я беру на себя.

Журналист Лейла Саралаева поинтересовалась у Алымкадыра Бейшеналиева, какую оценку он ставит себе как министру здравоохранения.

"Это должен народ дать, - ответил глава Минздрава. - Я так же работал и в хирургии. Так же работаю министром, так же живу. Потому что каждую минуту, данную Богом, надо прожить нормально, а не просто так тратить".

"Но все-таки по пятибалльной шкале сколько бы вы себе поставили? Пятерку?" - настояла Саралаева.

"Как только я закончу все задуманное, а задуманного у меня очень много: поднять зарплату медикам до $1 тыс., построить столько клиник (я сейчас не говорю, сколько клиник мы строим, не взяв ни копейки бюджета, с помощью спонсоров, приобретаем оборудование). То есть я все это закончу и уходя буду смотреть. Если все закончу, то пять, если не все, то ноль", - пояснил Бейшеналиев.

На вопрос журналистки, жалеет ли он о своих действиях (например, о куче песка, высыпанного перед входом клиники Исманкулова), министр здравоохранения ответил, что никогда не жалеет о том, что делал.

"Честно говоря то, что делают ребята, я беру на себя. Песок, не говоря мне, высыпали. Это не моя инициатива была. И я сказал, что я высыпал, потому что ребята хотят помочь. Видят, что он (Алмазбек Исманкулов) не выходит", - добавил Бейшеналиев.

На вопрос, о каких ребятах речь, он пояснил, что имеет в виду свою команду - медиков.

Источник: kaktus.media