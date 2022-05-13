Пресс-секретарь президента рассказал про уголовные дела против Ширшова

В итоге оказались правы и президент, и Азимбек Бекназаров.

Пресс-секретарь президента Садыра Жапарова Эрбол Султанбаев прокомментировал утверждение посла Кыргызстана в Малайзии Азимбека Бекназарова о том, что "главу государства вводят в заблюждение относительно отсутствия уголовных дел в отношении Алексея Ширшова."

"В итоге оказались правы и президент, и Азимбек Бекназаров. Оказывается, в отношении Ширшова были возбуждены уголовные дела. Однако в 2015-2019 годах его либо оправдали, либо оштрафовали. Вы можете увидеть это в информации ниже. В 2021 году он не находился в розыске и на него не было возбуждено других уголовных дел. В этой связи президент и принял его", - заявил Султанбаев.

Отметим, Азимбек Бекназаров в интервью "Азаттыку" прокомментировал заявления президента Садыра Жапарова об Алексее Ширшове, подозреваемого в коррупции, сказав, что "кто-то, возможно, приближенные, вводит нашего президента в заблуждение", утверждая, что на Ширшова не заведено уголовных дел.

Источник: vb.kg