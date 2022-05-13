Предлагаются ввести спортивные игры ШОС

Современный спорт сейчас сильно расколот.

Руководители спортивной отрасли Кыргызстана ранее на online–совещании предложили своим коллегам из стран ближнего и дальнего зарубежья проводить каждые четыре года Игры Шанхайской организации сотрудничества. Эта инициатива была горячо поддержана сотрудниками Минспорта России и представителями других государств.

Над реализацией этой идеи действительно стоит поработать. К примеру, кыргызстанским атлетам они точно пойдут впрок. Что греха таить, на чемпионатах мира, олимпиадах наши команды выступают не очень уверенно. За исключением борцовских дружин никто из кыргызстанских атлетов не завоевывал медали на самых ответственных международных соревнованиях. Игры ШОС помогут нашим спортсменам приобрести международный опыт, повысить мастерство. В состав Шанхайской организации сотрудничества входят, как известно, Китай, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Россия, Пакистан и Индия. В этих странах спорт развит очень сильно. Кыргызстанцам будет с кем бороться. Кроме того, присоединиться к этим состязаниям хотят еще несколько азиатских стран.

Игры ШОС станут пусть не очень мощной, но все же альтернативой чемпионатам мира и олимпиадам. Для россиян и белорусов, к примеру, они будут даже спасением. И подобных инициатив сейчас появляется немало.

На прошлой неделе президент российского центра спорта и образования "Самбо–70" Ренат Лайшев заявил о возможном проведении чемпионата мира по всем олимпийским дисциплинам. По его словам, он уже провел необходимую агитационную работу, в результате спортсмены 25 стран поддержали идею Рената Лайшева.

Российский гроссмейстер Сергей Корякин назвал Международную федерацию шахмат ангажированной, зависимой, а потому намерен создать альтернативную, независимую от политики, организацию и сам ее возглавить.

Планируют организовать международные турниры Российский футбольный союз, Федерация фигурного катания этой страны. Как сказал недавно министр спорта РФ Олег Матыцин, мы должны сделать все возможное для организации крупных состязаний с участием ведущих атлетов дружественных государств.

Современный спорт сейчас сильно расколот. Страдают от этого не только россияне и белорусы, но команды европейских стран. Почти без зрителей прошел очередной хоккейный евротур - российскую дружину в этом турнире заменила посредственная сборная Швейцарии, мало стало достойных соперников у американских легкоатлетов, французских велогонщиков, немецких фехтовальщиков. Чемпионат мира по фигурному катанию в Монпелье без россиян показался многим скучной тренировкой.

Подобный раскол в мировом спортивном движении происходил в 80–х годах прошлого века. Тогда американцы и европейцы бойкотировали Московскую Олимпиаду. В ответ сборная Советского Союза не поехала на Игры–1984 в Лос–Анджелес. Но Международный олимпийский комитет в те годы возглавлял принципиальный Хуан Антонио Самаранч. Он четко дал понять инициаторам бойкотов, что безжалостно удалит их с Олимпийского движения. Слова Самаранча сразу же отрезвили любителей смешивать политику и спорт.



Источник: vb.kg